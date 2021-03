Riccardo Oddo saprà rappresentare al meglio le energie più fresche e positive della città

Gli auguri del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia al neo vice e i ringraziamenti a Letizia Sardisco

MONREALE, 23 marzo - “Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al neo vicepresidente del Consiglio Riccardo Oddo. Sono certo che saprà rappresentare al meglio le energie più fresche e positive della città,”. Così il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha accolto l’elezione di Oddo che sostituisce la dimissionaria Letizia Sardisco.

“Un ruolo importante – ha aggiunto Intravaia – sia dal punto di vista fattuale che rappresentativo, già interpretato in modo impeccabile da una donna preparata e seria quale Letizia Sardisco cui ora subentra un giovane affacciatosi alla vita politica di recente. A Letizia Sardisco vanno i ringraziamenti miei e della città per il suo impegno. Un avvicendamento che esprime l’aspetto migliore della nostra città e ci fa confidare in un futuro in cui tutti, maggioranza e opposizione, facciano la loro parte per il bene della collettività”.