Il consigliere comunale Giuseppe La Corte prende le distanze dalla Lega

“Condivido il percorso nazionale, ma non le scelte a livello regionale”

MONREALE, 26 aprile – Distanze dal Carroccio per una pausa di riflessione. Lo rende noto, attraverso un comunicato stampa, il consigliere comunale, Giuseppe La Corte, eletto alle amministrative del 2019 nelle file della Lega.

“Prendo una pausa di riflessione – afferma – perché, anche se condivido il percorso della Lega nazionale, a livello regionale non riesco a condividere le varie scelte prese per la gestione del partito. Ho potuto costatare che le parole del leader del partito sulla meritocrazia nella provincia di Palermo non vengono applicate. Quindi rimango nelle file di quell'opposizione costruttiva che mi ha sempre distinto in questi anni”.