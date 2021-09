Incendi del 2020, Forza Italia: ''Il Comune di Monreale non ha presentato la documentazione per ottenere i contributi''

Incendi del 2020, Forza Italia: ''Il Comune di Monreale non ha presentato la documentazione per ottenere i contributi''

“Altofonte e Piana degli Albanesi hanno provveduto. Perché Monreale no?”

MONREALE, 2 settembre – "Mentre i Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi hanno inviato al dipartimento regionale per la Protezione civile la documentazione necessaria per ottenere i contributi previsti dalla legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 per interventi a seguito degli incendi dello scorso anno, sembra che il Comune di Monreale non abbia dato riscontro al punto tale che il dipartimento della Protezione civile lo scorso 29 giugno ha sollecitato il Comune a produrre la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa”.

A renderlo noto i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo che hanno presentato un’interrogazione per chiedere se il Comune ha effettivamente prodotto la documentazione richiesta dalla Regione, in caso contrario quali sono le motivazioni che hanno determinato questo incomprensibile ritardo e in ogni caso quali sono gli interventi che il Comune segnalare. "La legge regionale - hanno affermato Vittorino e Terzo - grazie ad un emendamento presentato dal deputato regionale Mario Caputo ha previsto contributi ulteriori per un milione di euro destinato ai comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi che hanno subito gravissimi danni a causa degli incendi che hanno devastato centinaia di ettari di territorio, del mese di agosto e ottobre 2020.

Questa legge prevede finanziamenti per realizzare opere di equilibrio idrogeologico, ripristino acquedotto e opere di urbanizzazione Stupisce che mentre gli altri comuni abbiano già inviato la chiesta documentazione, la Regione ha dovuto invitare il Comune di Monreale a produrre la documentazione necessaria per ottenere questo consistente finanziamento. Ci auguriamo - hanno evidenziato i consiglieri azzurri - che Monreale abbia risposto. In caso contrario chiederemo alla Regione di inviare un commissario che si sostituisca al Comune nella predisposizione dei documenti”.