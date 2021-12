L'opposizione si sbriciola, in aula la super maggioranza

Solo cinque consiglieri fra i banchi dell’opposizione. Vittorino: “Restiamo a far da sentinella”

MONREALE, 23 dicembre – Le strade dei consiglieri di opposizione si separano. In aula, prima la “Biagio Giordano”, adesso la “Gaetano Millunzi” del Collegio di Maria, il gruppo, in poco tempo, si è drasticamente ridotto a cinque persone.

Negli ultimi mesi si assiste a fuoriuscite una dopo l'altra. Tra gli scranni della minoranza restano Mimmo Vittorino e Silvio Terzo (Forza Italia), Fabio Costantini (M5s), Piero Capizzi e Davide Mirto (Gruppo Misto). Per quest'ultimo consigliere, però, un cambio di rotta differente: ha lasciato l'anno scorso il gruppo consiliare del Movimento Il Mosaico approdando all'opposizione.

Nei giorni scorsi, l'ultimo a traghettare verso la maggioranza consiliare, a pochi giorni di distanza da Giuseppe La Corte (Lega), è Giuseppe Lo Coco che dal gruppo misto è entrato nel gruppo Diventerà Bellissima. E non è escluso che potrebbe esserci anche un ultimo consigliere ad abbandonare le fila dell'opposizione.

Di certo a passare in maggioranza non saranno i consiglieri di Forza Italia. "Noi continueremo a fare da sentinella e a dare un punto di vista differente - dichiara Mimmo Vittorino - restiamo coerenti alle nostre idee e non perché dobbiamo fare per forza opposizione ma è corretto che ci sia qualcuno a vigilare. È evidente - aggiunge - che a smuovere le acque siano le imminenti elezioni regionali. Non credo che questi passaggi in maggioranza da parte dei consiglieri siano soltanto perché sposino un progetto politico. Magari fra un anno, passate le elezioni, ci sarà un movimento inverso. Quella a cui assistiamo è una situazione assurda. Sembra tutto normale ma non è così. Un consiglio comunale appiattito dove non si sollevano problemi - conclude - non perché non ce ne siano".