Gioacchino Di Matteo, nuovo commissario cittadino della Lega

È il figlio dell’ex sindaco Filippo, in carica dal 2009 al 2014

MONREALE, 29 luglio –Gioacchino Di Matteo, 37 anni, è il nuovo commissario cittadino di “Prima l’Italia - Lega a Monreale”. Ne danno notizia il coordinatore provinciale Francesco Di Giorgio e il deputato Francesco Scoma.

Laurea magistrale in Giurisprudenza, imprenditore (gestisce un supermercato a Monreale), Gioacchino Di Matteo è figlio dell’ex sindaco della cittadina normanna, Filippo, in carica dal 2009 al 2014. È stato membro della Consulta provinciale degli studenti dal 1999 al 2004.

“Sono sicuro - afferma Scoma – che con il lavoro di Gioacchino – il partito potrà crescere ed avere maggiore attrattività, in vista dei numerosi ed importanti appuntamenti elettorali”. A Gioacchino sono arrivati pure gli auguri di buon lavoro dal coordinatore regionale Nino Minardo.