Lo sconto sulla Tari? La verità è ben altra

MONREALE, 1 dicembre – La campagna elettorale è già iniziata da tempo e c'è chi considera i cittadini degli stupidi elettori smemorati da abbindolare con degli slogan propagandistici per proprio tornaconto.

Del resto, il Governo nazionale, sta riempiendo le case degli italiani di slogan vuoti che contraddicono puntualmente quanto affermato dagli stessi attori in campagna elettorale.

Sono convinto che i colleghi consiglieri di Fratelli d'Italia volessero certamente poter dire di aver abbassato la Tari del 30% per loro merito, ma la verità risiede altrove e non nelle loro parole. Già nella scorsa consiliatura, i cittadini ricorderanno, come il M5s, sempre sensibile al tema, sia riuscito ad introdurre nel regolamento lo sconto compostaggio per tutti coloro che adottano una condotta virtuosa a beneficio della collettività.

All'inizio di questa consiliatura (ottobre 2019), ho personalmente posto sul tavolo della commissione Bilancio un altro tema caro, relativo sempre alla Tari: lo sconto per coloro che non godono del servizio "porta a porta" così come pubblicato allora nel video disponibile qui:

La commissione ha fatto proprio il mio invito ed insieme abbiamo dato avvio alla questione promuovendo un atto di indirizzo per l'amministrazione, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale.

In ultimo, in occasione delle modifiche da apportare al regolamento, abbiamo riacceso l'attenzione su tale sconto. All'interno della commissione ho dovuto lottare proprio con il consigliere di Fratelli d'Italia che, in un momento di stallo per questioni tecniche che non si riuscivano a dirimere con gli uffici, ha chiesto addirittura che venisse revocata la proposta di sconto abbandonando la commissione.

Determinato più che mai, ho invece condotto i lavori della commissione dimostrando che tale scontistica fosse fattibile e addirittura che la stessa non avrebbe gravato sul bilancio comunale così come inizialmente supposto.

Dal proficuo confronto con gli uffici, si è addivenuti alla conclusione che l'operazione fosse fattibile e pertanto, la Commissione si è fatta promotrice di tale proposta (stilata ed articolata per mano del sottoscritto presidente) il quale ha anche fortemente voluto che tale sconto fosse cumulabile (siamo tra i pochi comuni italiania consentirlo) con lo sconto compostaggio (basta consultare gli atti per averne riscontro).

Come già comunicati a mezzo stampa il 2 novembre scorso, ribadisco nuovamente il ringraziamento a ciascun componente della commissione per il lavoro fatto ed il contributo apportato, perché se non insieme, non si sarebbe giunti ad un risultato utile alla città.

Oggi lo sconto "non porta non porta" è divenuto una realtà per coloro che non beneficiano del servizio, è solo di questo possiamo esser lieti; tuttavia, un pizzico di onestà intellettuale nei "millantatori filogovernativi" non guasterebbe, anzi gioverebbe alla città.

* consigliere comunale M5s