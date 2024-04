Amministrative 2024, sabato pomeriggio Arcidiacono presenta il rilancio del suo programma

Appuntamento al Collegio di Maria alle 17,30

MONREALE, 4 aprile – Il sindaco Alberto Arcidiacono e le forze civiche e politiche che ne hanno sostenuto l’azione nel corso di questo quinquennio, rilanciano la loro presenza. Lo faranno sabato pomeriggio, alle 17,30 al Collegio di Maria, nel corso di una conferenza stampa.

L'appuntamento avverrà alla presenza dei rappresentanti delle quattro liste che hanno annunciato l'appoggio al primo cittadino, in vista delle amministrative del prossimo mese di giugno (La Nostra Terra, Alberto Arcidiacono Sindaco - Marco Intravaia per Monreale, Il Mosaico e la Democrazia Cristiana).

“Le forze della coalizione che hanno sostenuto e sostengono l’amministrazione guidata da Alberto Arcidiacono – si legge in una nota – fanno il punto sull’attuazione del programma politico-amministrativo, sono impegnate nel suo rilancio.

Tanti i punti programmatici realizzati o in via di realizzazione: ristrutturazione dei quartieri Carmine e Ciambra, interventi per la cultura, lo sport e la socialità a Monreale centro e nelle frazioni, partecipazione a bandi nazionali ed europei. “Fondamentale è risultato il risanamento finanziario del Comune e la fuoriuscita dal dissesto finanziario - sottolinea il sindaco Alberto Arcidiacono – Da qui, nella prossima consiliatura, si ripartirà per procedere nella riorganizzazione dei servizi comunali risolvendo, così, quelle criticità legate alla carenza di organico e di nuove competenze necessarie per sviluppare il potenziale del patrimonio culturale e territoriale di Monreale”.

Conclude Arcidiacono: “Il progetto civico si è dimostrato vincente e produttivo. Pur rimanendo aperti all’apporto dei partiti, tendiamo a preservare lo spirito civico che ha contraddistinto questa esperienza amministrativa. Sabato prossimo, durante la conferenza stampa, avremo modo di chiarire la visione programmatica e la cornice politica locale con cui ci accingiamo a procedere per il prossimo quinquennio”.