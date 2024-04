Amministrative 2024, fumata bianca nel Pd: Lillo Sanfratello sarà candidato sindaco

“Voglio costruire un progetto alternativo”

MONREALE, 11 aprile – Sarà Lillo Sanfratello, 63 anni, sindacalista della Cgil, il candidato a sindaco del Partito Democratico. Lo ha stabilito nel corso di una riunione di ieri sera il direttivo cittadino dei Dem.

Sanfratello, pertanto, sarà in lizza alle amministrative dell’8 e del 9 giugno, quando si rinnoveranno le cariche cittadine. La scelta di puntare sul suo nome, per la verità, circolava con sempre maggiore insistenza già da diversi giorni ed era finalizzata a far sì che – cosa mai vista a Monreale – alle amministrative non ci fosse in corsa un solo nome.

“Sarebbe stata una sconfitta per la democrazia” dice Sanfratello, consapevole di come la sua sia una corsa assai difficile, considerato che – non lo scopriamo certo adesso – Arcidiacono parte nettamente con i favori del pronostico. Ma Sanfratello guarda anche più lontano: “Il mio obiettivo – aggiunge – è quello di creare un progetto alternativo a questa maggioranza, per formare un gruppo valido per presentarsi anche ad una prossima tornata amministrativa”.

Obiettivo dichiarato, ad oggi, è quello di raggiungere il 20%, che significherebbe un posto di diritto in Consiglio comunale, che tocca per legge al candidato sindaco battuto dal vincitore, purchè raggiunga lo sbarramento. Sanfratello, tra l’altro, non dispera di costruire una coalizione più solida assieme al Movimento cinque Stelle e “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca, che, frattanto, affermano di aver raggiunto l’intesa tra loro, con Filippo Parello che dovrebbe essere il candidato sindaco. I due gruppi, però, sono orientati per presentare una sola lista al Consiglio comunale con lo stesso Parello e Giuseppe Romanotto (ScN) candidati, assieme ad altri esponenti dei due gruppi.