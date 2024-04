Grisì, il Mosaico candida Totò Grippi

“Felice di dare un contributo”

MONREALE, 17 aprile – Il Movimento il Mosaico, nel definire la propria lista a sostegno del progetto civico guidato dal sindaco Alberto Arcidiacono, in accordo con l’impostazione programmatica che sta dando massima priorità alle comunità territoriali e alle Frazioni di Monreale, (…)

(…) accoglie nelle proprie liste la candidatura di Salvatore “Totò” Grippi, già assessore per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani e noto esponente politico della frazione di Grisì. Lo afferma in una nota il portavoce de “Il Mosaico” Roberto Gambino”

“Dopo un serrato confronto con un gruppo di cittadini di Grisì, con cui abbiamo elaborato alcuni spunti programmatici per il territorio e valutata l’opportunità di esprimere una candidatura locale, abbiamo accettato l’invito rivoltoci dal portavoce del Mosaico” dice lo stesso Salvatore Grippi, che continua: “Nel Mosaico abbiamo trovato interlocutori con cui approfondire temi programmatici ed esponenti, come gli attuali assessori e consiglieri comunali del Movimento, con cui abbiamo condiviso fasi difficili e importanti nell’avvio dell’esperienza amministrativa che si sta concludendo.” Conclude Grippi: “Sono felice di continuare a dare un contributo attivo in questa coalizione civica schierata a fianco del nostro Sindaco. Alberto Arcidiacono ha rappresentato e rappresenta la primavera amministrativa del Comune di Monreale che, dopo tanti anni, si è incamminato in un percorso di risanamento e di rilancio del suo potenziale culturale e territoriale.”



Il portavoce del Mosaico, Roberto Gambino tiene a sottolineare: “Nella recente storia del Mosaico è mancato un importante tassello territoriale: quello di Grisì. Ringrazio gli amici di questa Frazione monrealese per l’apertura dimostrata. E’doveroso, da parte mia, ringraziare Alberto Arcidicono (e la sua Lista “La Nostra Terra”) e Marco Intravaia (e la sua Lista “Marco Intravaia per Monreale) per avere consentito un dialogo costruttivo nella Frazione che ha permesso l’inserimento di questo importante tassello”.