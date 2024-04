Non bastano i cantanti in piazza e le feste dello ''schiticchio'': noi saremo l’alternativa

Filippo Parello ha presentato la sua candidatura a sindaco, assieme a quella dei candidati della lista

MONREALE, 30 aprile – La prima uscita ufficiale, dopo quelle su social e mezzi d’informazione dei giorni scorsi, è avvenuta: Filippo Parello sarà il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. Sarà alla guida di una lista che comprende anche Sud chiama Nord.

La presentazione ufficiale è avvenuta oggi pomeriggio in aula consiliare, alla presenza dei deputati regionali Ismaele La Vardera, Roberta Schillaci, del deputato Steni Di Piazza e del consigliere comunale di Palermo, Antonio Randazzo.

L’intento è chiaro: proporre un’alternativa all’attuale amministrazione comunale, perché – come è stato ricordato – “questa consiliatura durerà meno”.

Lo schieramento, che ha presentato i candidati al Consiglio comunale, prende decisamente le distanze da chi fino ad ora ha governato Monreale, affermando che “Non bastano i cantanti in piazza, né le feste dello schiticchio. A Monreale c’è molto dissenso e noi dovremo farlo venire fuori, anche se c’è paura a manifestarlo.

Saremo l’alternativa per una città diversa – ha detto ancora – e per farlo useremo i canali social e il porta a porta. Andremo casa per casa per convincere le persone e dire che questa amministrazione è figlioccia del governo Schifani che sta distruggendo la Regione. Ci giocheremo la partita fino all’ultimo e diremo che l’alternativa si chiama Parello”.

Nel corso della presentazione sono stati ufficializzati i candidati al Consiglio comunale. “Due movimenti (Movimento Cinque Stelle e Sud Chiama Nord, ndr) – ha ribadito Parello – che hanno in comune i valori della legalità, che ultimamente stanno venendo a mancare. Io metterò disposizione le mie competenze tecniche e politiche. Avremo occhi dappertutto”.

Il candidato sindaco, inoltre, ha ufficializzato il nome di Cinzia Leone, ex senatrice, quale assessore designato.

Parello ha poli elencato alcuni dei punti che faranno parte del suo programma elettorale: un nuovo piano regolatore generale, lo scerbamento delle erbacce, i parcheggi interrati, dopo la cui realizzazione sarà possibile chiudere il centro storico, la realizzazione di una infrastruttura sportiva nella zona della circonvallazione. “Solleveremo questo paese dal degrado a e dalla stagnazione” conclude.