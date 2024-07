Consiglio comunale, nessuna sorpresa: Marco Intravaia rieletto presidente

Ottiene tutti e 22 i voti dei consiglieri di maggioranza. Antonella Giuliano vice presidente

MONREALE, 1 luglio – Con 22 voti su 24, con lo schieramento di maggioranza, pertanto, compatto, il deputato regionale Marco Intravaia, è stato eletto presidente del Consiglio comunale. Il via libera nel corso della seduta inaugurale dell’assise municipale, che si è tenuta oggi pomeriggio in aula consiliare.

Marco Intravaia, pertanto, succede a se stesso alla guida del Consiglio, considerato che anche nella scorsa consiliatura ricopriva la stessa carica. Tutto confermato, quindi, tutto come volevano gli accordi che nei giorni scorsi erano stati raggiunti al termine di trattative febbrili e a volte dense di dialettica.

La scelta di Intravaia è sembrata la logica conseguenza della grande affermazione elettorale alle ultime amministrative che lo hanno visto raccogliere più di 1.400 voti. Nel corso della votazione hanno ottenuto un voto ciascuno Davide Mirto e Sandro Russo.

Il ruolo di vice presidente, invece, come voleva radio consiglio, toccherà ad Antonella Giuliano, eletta nella fila de “La Nostra Terra”, che con l’amministrazione precedente ha svolto il ruolo di assessore ai Servizi Ambientali. Per lei medesimo scrutinio in aula consiliare (anche qui Russo e Mirto hanno ottenuto gli unici voti dell'opposizione).

“Il risultato elettorale di cui i miei concittadini hanno voluto onorarmi – ha detto al momento dell’insediamento – mi conferisce un maggiore senso di responsabilità rispetto alle aspettative della comunità che votandoci ha scelto un progetto di crescita e sviluppo per Monreale. Interpreterò il mio ruolo in continuità con il quinquennio trascorso, con equità e rispetto delle diverse sensibilità che la città esprime”.

Onestà intellettuale, spirito di servizio, imparzialità. Sono stati questi i primi concetti espressi dal neo vicepresidente.