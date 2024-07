Lontano dalla Dc, ma vicino al sindaco Arcidiacono

Rosario Ferreri, ex consigliere, spiega la sua posizione

MONREALE, 8 luglio – La campagna elettorale appena trascorsa mi ha visto, come ex consigliere, impegnato nel dare una mano ad alcuni candidati della dc, aiutato dal gruppo di amici che mi ha sempre sostenuto.

Lo afferma l’ex consigliere comunale, Rosario Ferreri (nella foto) che quest’anno non ha partecipato alla tornata elettorale.

“Dal partito della Democrazia Cristiana – prosegue Ferreri – mi ero allontanato già da diversi anni e mi ero riavvicinato perché speravo in ragionamenti diversi vista la nuova classe politica fatta di giovani consiglieri, ma oggi mi rendo conto che è fortemente caratterizzato sempre dalle stesse logiche. Per questo abbiamo deciso di prenderne le distanze ma di rimanere comunque vicino alla compagine della maggioranza e del sindaco Alberto Arcidiacono con il quale continuerò a lavorare per la comunità monrealese al fine di dare il mio contributo”.