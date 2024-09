Cinà lascia il Mosaico, Gambino: ''Scelta dettata da altri calcoli''

Le replica del coordinatore del movimento dopo l’annuncio dell’adesione al gruppo misto

MONREALE, 18 settembre – La fuoriuscita dal gruppo consiliare de “Il Mosaico” annunciata stamattina attraverso un comunicato stampa del consigliere comunale, Massimo Cinà suscita la replica del portavoce del movimento Roberto Gambino (nella foto).

“Dopo soli tre mesi dal voto – fa sapere Gambino in una nota – il consigliere comunale, Massimo Cinà, eletto nella lista del movimento “Il Mosaico, senza alcun preavviso e dopo avere partecipato a tutte le fasi riorganizzative del dopo voto, abbandona il movimento civico per aderire al Gruppo Misto, schierandosi con il deputato regionale di Forza Italia Gaspare Vitrano. Apprendiamo con una certa delusione quanto fatto circolare sulla stampa locale e preannunciato con una telefonata, in mattinata, dal consigliere Cinà. Una scelta inspiegabile – prosegue Roberto Gambino – lanche perché Massimo Cinà e un drappello guidato da Alessandro Zingales, sono stati integrati e valorizzati all’interno del nostro Movimento, sin dal loro ingresso, già mesi prima delle ultime elezioni amministrative.

Oggi prendiamo atto di questa presa di posizione che, ripeto, appare inspiegabile anche perché il nostro Movimento civico è trasversale al panorama politico tradizionale e ha coinvolto esponenti locali collegati a personalità politiche di livello regionale appartenenti a varie formazioni e a diverse culture politiche di appartenenza, inclusa Forza Italia. “Probabilmente – conclude – questa scelta è dettata da altri calcoli e da logiche che non appartengono al nostro gruppo che, nonostante la desertificazione della cultura politica imperante, ha mantenuto e mantiene un suo stile e una sua identità civica e territoriale. Chiaramente, quanto successo sarà oggetto di analisi e attenzione nella riorganizzazione del movimento già prevista per il prossimo mese di ottobre”.