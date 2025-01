Consiglio comunale, nella prossima seduta la nomina di tre commissioni consiliari

Sono quella dei giudici popolari, quella elettorale e quella dell’ex articolo 5

MONREALE, 14 gennaio – Tre importanti nomine di altrettante commissioni consiliari. Sono il fulcro dell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, nominata per mercoledì prossimo, 22 gennaio, alle 18 nella sala “Biagio Giordano” del complesso monumentale.

Dell’agenda della seduta fa parte pure il punto riguardante la “revisione periodica detenute alla data del 31 dicembre dal Comune di Monreale in materia di Società a partecipazione pubblica”. Si tratta della ricognizione dell’anno 2023.

Venendo alla nomina delle commissioni, in ballo c’è quella dei giudici popolari, quella della commissione elettorale comunale (si tratta, in pratica di quella che nomina gli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali) e quella dell’ “ex articolo 5”, l’organismo che si occupa della gestione dei fondi del terremoto ’68, che a Monreale riguardano essenzialmente la frazione di Grisì.