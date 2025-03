Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione 2025-27

La maggioranza è compatta sul voto finale, ma si spacca sull’emendamento sulla Consulta giovanile

MONREALE, 31 marzo – Passa in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2025-27. Il voto finale di 20 sì ed un solo contrario, con cui l’aula ha approvato il documento contabile, ha ribadito, ancora una volta, perlomeno nei numeri ufficiali, la solidità della maggioranza che sostiene l’azione del sindaco Alberto Arcidiacono.

Una solidità ed una compattezza emerse al momento del voto finale, ma che, per la verità, non erano state le protagoniste in occasione dell’articolata discussione sull’unico emendamento che presupponeva un dibattito nel merito.

È stato quello con cui un fronte “trasversale”, composto dai consiglieri Vittorino, Pillitteri e Zuccaro ha chiesto di depauperare di 4.000 euro la dotazione economica destinata alle attività della Consulta giovanile, “dirottandola” sul sostegno alle famiglie meno abbienti. Ne è scaturita una discussione, che dall'altra parte della barricata vedeva in testa l'assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso, in cui sono emerse posizioni diverse, che hanno spaccato la maggioranza sull’argomento, come testimonia di voto finale che parlava di 13 sì, 6 no e 2 astenuti, con cui l'emendamento è passato.

Tornando al bilancio, il documento stato illustrato in aula dall’assessore Nadia Battaglia, che ha parlato di un “atto che si ispira ai princìpi di equilibrio finanziario, sostenibilità economica, efficienza della spesa, sviluppo e investimenti per la comunità monrealese”. L’atto, in precedenza, aveva ricevuto l’ok dal collegio dei revisori.

“L’approvazione del bilancio di previsione – ha aggiunto l’assessore – è il frutto di un lavoro meticoloso e condiviso, che dimostra come Monreale sia un comune sano e in equilibrio finanziario. Grazie a una gestione oculata e trasparente, siamo riusciti a garantire la continuità dei servizi essenziali e a pianificare interventi strategici per il futuro della nostra città. Ringrazio sinceramente il Consiglio comunale per il sostegno e la fiducia dimostrata.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto a tutti i dipendenti dell’Area Gestione Risorse (AGR) per l’impegno profuso e al dirigente dell’Area Finanziaria, Pietro Antonio Bevilacqua, per la professionalità e la dedizione dimostrate nel coordinare le attività necessarie al raggiungimento di questo obiettivo”.