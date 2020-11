Il monrealese Fabio Sciortino nominato preside della scuola di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara

Nella città toscana lavora ormai da diversi anni. A Monreale è stato pure assessore

CARRARA, 2 novembre – Il monrealese Fabio Sciortino è stato nominato preside dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, dove presta servizio, ormai, da qualche anno. Sciortino, 49 anni, è molto conosciuto a Monreale, anche per aver ricoperto la carica di assessore durante la sindacatura di Toti Gullo.

La sua formazione parte dall’Istituto d’Arte per il mosaico “Mario D’Aleo” di Monreale, per poi conseguire il diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Per diversi anni ha praticato attività laboratoriale presso: botteghe del mosaico, ceramica, ceramica raku, fusione del vetro, smalto su rame, e stamperia d’arte. Si è occupato inoltre di progettazione nel campo del design e della lavorazione di oggetti e prototipi in plexiglass, collaborando quale libero professionista con studi di progettazione di grafica pubblicitaria.

Ha progettato e realizzato allestimenti per mostre in collaborazione con il Comune di Palermo presso i “Cantieri Culturali alla Zisa” ed operato in qualità di scenografo nell’ambito sia cinematografico che teatrale con i registi D. Ciprì & F. Maresco e R. Torre.

Attualmente insegna Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara dove, da poco, è preside della scuola di pittura. Collabora come docente di mosaico con la cooperativa Apuana Marmi.

Nella sua attività artistica di ricerca nell’ambito della pittura, scultura ed installazione, ha sperimentato la poetica dei diversi materiali analizzandone il valore espressivo e soggettivo. Le sue opere sono strettamente legate alla memoria del paesaggio, un paesaggio in continua mutazione in cerca di un nuovo equilibrio di una nuova ripartenza, denso di segni brulicanti che cercano di restituire all’occhio il godimento della pittura, nella ricerca di un viaggio per nuove terre inesplorate. Ha esposto in Italia ed all’estero collaborando con istituzioni sia pubbliche che private.

PRINCIPALI MOSTRE

2019

“Traguardi” Cozzile (Pistoia). A cura di Mauro Lovi

“Artistogatti” Orbicciano (Lucca). A cura di Daniela Cappello e Massimiliano Merler.

2018

“Immaginar tavole imbandite” Real Collegio – Lucca. A cura di Mauro Lovi.

“Qui dove tu vivi” Casa Murabito – Casoli. A cura di D. Cappello e M. Merler.

“Alta Quota” Rifugio Burigone – San Pellegrino in Alpe.

2017

“Osmosi” Massa e Cozzile. A cura di Mauro Lovi

“Cinquant’anni Rombanti” Palazzo Ducale – Lucca. A cura di Mauro Lovi

“Dialogando su Maria” Abbazia dei Benedettini – San Martino delle Scale, Museo Nicola

Barbato – Piana degli Albanesi, Chiesa di San Giovanni Decollato – Palermo. A cura di

Rocco Micale.

2012

“Km 0” con Chiara Lera a cura di Tiziana Pantaleo, Spazio Cannatella (Palermo).

“Arte Italiana”, If Gallery (Busan-Seoul – Korea).

“L’esperienza inganna – l’apparenza insegna” con Marcello Buffa e Marc William Zanghi a cura di Alessandro Romanini, Villa Bottini (Lucca).

2011

“Collettiva Garibaldi”, Bonelli Arte Contemporanea, Ultrabox Zoe Uomo (Pietrasanta).

2010

“Combat Prize 2010”, Bottini dell’olio (Livorno).

“D’ournement Venise” a cura di Elisabeth Glukstein, Palazzo Soranzo Cappello (Venezia).

“Galaxia Medicea” – “Con-fluenze” a cura di Enrico Mattei, (Serravezza – LU).

2009

“Arte Contemporanea Moderna in Sicilia”, Galleria Mediterranea Arte (Palermo).

“ Ex libris ” a cura di Antonina Greco (Polizzi Generosa – PA)

2007

“Scintillamente” a cura di Giampaolo Trotta, Chiostro di Santo Stefano al Ponte (Firenze). 2006 “O.G.M.” a cura di Ida Parlavecchio, Galleria Magica Terra (Taranto).

2002

“Insetti di luce”, Associazione Culturale Ferakalsa (Palermo).

2000

“Scartalarte”, Galleria d’arte moderna “Le Ciminiere” (Catania).

“Onda d’urto” a cura di Fiumara d’Arte, Mercati Generali (Catania).

“ II Genio di Palermo” a cura di Eva Di Stefano, Palermo di Scena (Palermo).

1998

“Su per giù”, Associazione Culturale Mondotondo, Palazzo Rammacca (Palermo).

1992

“Quattro giovani eresie” a cura di Mariano Apa e testo di Marcello Faletra, (Fossato di Vico – PG).

“ Giovani Artisti del Sud” a cura di Eva Di Stefano, ARS Nova (Palermo).

“Istanti, passioni, strategie della visione”, a cura di Marcello Faletra – testi in catalogo di Gillo Dorfles, Emilio Vedova, Gianni Pisani, Mario Perniola, G.Steiner (Palermo).