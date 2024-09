Monreale, che fine ha fatto la galleria Cirba?

Sono già tanti i cittadini che ne chiedono la riapertura

MONREALE, 23 settembre – Forse potrebbe servire a migliorare la viabilità cittadina. Ad alleggerire quel traffico che quotidianamente attanaglia le vie del centro abitato monrealese, soprattutto adesso, dopo che ha avuto inizio l’anno scolastico, che mette a dura prova la resistenza degli automobilisti.

Magari non sarà la classica “panacea di tutti i mali”, o la soluzione definitiva, ma il suo contributo potrebbe offrirlo. Parliamo della galleria Cirba, che congiunge piazzale Florio (zona “La Fattoria”, per intenderci) con l’inizio di via Linea Ferrata, quello che i monrealesi conoscono come “bivio Ferreri”.

Il tratto – chi lo ha percorso lo sa – non è il massimo della comodità, anche perché presenta una sede stradale esigua, ma – siamo convinti – se dotato dei normali standard di comfort e soprattutto di sicurezza, potrebbe fare al caso della circolazione veicolare cittadina. Soprattutto perché consentirebbe a tanti automobilisti che si spostano per raggiungere le zone esterne del centro abitato monrealese di non infilarsi necessariamente al suo interno, bypassandolo ed alleggerendo quindi il traffico che si crea lungo le strade monrealesi.

La galleria - va ricordato - fu riaperta, per la prima volta, nel 2009 per mano dell’amministrazione di Toti Gullo, dopo ben 40 anni di stallo. Nel 2014 la situazione degenerò: copiose infiltrazioni d’acqua al suo interno misero rovinosamente in pericolo la viabilità del raccordo. Più di una volta, poi il tratto è stato teatro di furti di rame che lo hanno ridotto al buio.

Con questo quadro, quindi, per riaprirlo, le difficoltà ci sono e non avrebbe senso ignorarle. A cominciare dalle infiltrazioni d’acqua all’interno della galleria e ai problemi di illuminazione che devono ritenersi prioritari. A beneficiarne, però, oltre al traffico, sarebbe pure il decoro, considerato che l’ingresso in galleria, su entrambi i lati, come testimoniano le foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo, è spesso scambiato per una discarica a cielo aperto, con i rifiuti che la fanno da padroni e che certamente non sono un bel vedere.

Diversi cittadini ci segnalano l’utilità di una riapertura. Noi, fatte salve le questioni tecniche che devono essere attentamente affrontate nelle sedi opportune, mandiamo la palla nella metà campo dell’amministrazione comunale, perché la giochi nel migliore dei modi.