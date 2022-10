Don Angel Fernandez Artime decimo successore di Don Bosco in visita a Palermo

Riceverà la cittadinanza onoraria e la laurea honoris causa in Scienze pedagogiche

PALERMO, 9 ottobre – Mercoledì e giovedì prossimi sarà in visita a Palermo il decimo successore di San Giovanni Bosco, Don Angel Fernandez Artime. Saranno due giorni di festa per la famiglia salesiana e per l’intera città di Palermo.

Sono infatti previste due importanti celebrazioni che vedranno il conferimento della cittadinanza onoraria e della laurea honoris causa in Scienze pedagogiche al decimo successore di Don Bosco. In particolare, nella mattinata del 12 ottobre, Don Artime sarà in visita presso l’istituto salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo dove incontrerà gli studenti e avrà luogo la benedizione dei nuovi locali della scuola; successivamente incontrerà gli allievi del centro salesiano di formazione professionale ''Gesù Adolescente''. L’istituto Don Bosco Ranchibile in continua crescita per nuove iscrizioni rappresenta un polo formativo d’eccellenza che offre un ampio servizio educativo e attività extra scolastiche ai giovani della città di Palermo così come al ''Gesù Adolescente'' crescono le opportunità formative professionali per tanti giovani della città. Alle due realtà si aggiunge anche un terzo centro formativo nel cuore di Palermo presso l’oratorio dell'istituto Santa Chiara, nel cuore dell'Albergheria. Nel pomeriggio alle 18.30, sempre al Don Bosco Ranchibile, Don Artime presiederà la celebrazione eucaristica per la famiglia salesiana e gli amici di Don Bosco.

È previsto per giorno 13 ottobre l’incontro del rettor maggiore della Congreagazione salesiana con l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, mentre alle 11 dello stesso giorno presso Palazzo delle Aquile riceverà dal sindaco Roberto Lagalla la cittadinanza onoraria di Palermo. Alle 16.30 a Palazzo Steri è infine prevista la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Scienze pedagogiche da parte del rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri.