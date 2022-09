Premio ''Salva la tua lingua locale'', il 18 settembre a villa Savoia la manifestazione conclusiva

È organizzato dalla Pro Loco ed è giunto alla decima edizione

MONREALE, 10 settembre – Si terrà il prossimo 18 settembre a Villa Savoia alle ore 18 la manifestazione conclusiva del premio “Salva la tua lingua locale” istituito dall’associazione Pro Loco ed arrivato alla sua decima edizione.

L’iniziativa, come sottolinea il presidente della Pro Loco Monreale Amelia Crisantino, che quest’anno si è fatta carico dell’organizzazione del premio, nasce dalla considerazione che gli scrittori sono tanti, pare che riescano persino a superare il numero dei lettori. Ma quanti sono quelli che scrivono in lingua locale? Se rimaniamo a Monreale abbiamo avuto una tradizione gloriosa, il “siculo Petrarca” ovvero Antonio Veneziano limava i suoi versi fra la Fontana del Pozzillo vicinissima alla sua casa e la Palermo dei viceré. Anche in tempi recenti ci sono stati diversi autori, per tutti ricordiamo Gualtiero Sapienza ovvero “Martinelli”, vincitore di molti premi e poeta inserito nelle antologie.

Spesso lo scrittore “locale” trova difficile riuscire a venir fuori dal guscio della propria piccola comunità, per fortuna in loro soccorso arriva una diversa e più profonda attenzione e anche il premio “Salva la tua lingua locale” istituito dall’associazione Pro Loco e arrivato alla sua decima edizione. Quest’anno il premio viene organizzato anche dalla Pro Loco di Monreale: i concorrenti delle varie sezioni, dalla poesia inedita ed edita, al fumetto e al teatro parteciperanno alla manifestazione che si terrà il 18 settembre a Villa Savoia, gli elaborati dei partecipanti possono essere inviati entro giorno 16. Sarà la stessa Pro Loco di Monreale a inoltrare per il concorso nazionale gli elaborati presentati a Monreale.

Le informazioni si possono reperire consultando la pagina www.salvalatualingualocale.it. Inoltre, contattando il numero segnato in locandina si possono avere circa l’organizzazione della manifestazione monrealese.