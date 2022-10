Santa Caterina, presentato ieri il convegno internazionale di filosofia

La manifestazione si terrà il 10 e l'11 novembre a palazzo Steri

MONREALE, 25 ottobre – È stato presentato ieri pomeriggio nel salone di Casa Cultura Santa Caterina il Convegno studi internazionale di filosofia “Quale Filosofia ha inizio nel XXI Secolo?", in programma allo Steri il 10 e l’11 novembre.

A presentare l’iniziativa è intervenuto il professore Piero Di Giovanni dell’università degli studi di Palermo, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore ai Beni Culturali Letizia Sardisco. Nel corso dell’incontro si è parlato di alcuni personaggi illustri e filosofi monrealesi. Tra questi Vincenzo Miceli che fondò la scuola filosofica monrealese e di Benedetto D'Acquisto rappresentante chiesa monrealese (arcivescovo di Monreale 1858).

Un invito rivolto ai monrealesi per ricordare un'opera del Miceli e D'Acquisto, unico arcivescovo nato a Monreale. Alla presentazione hanno preso parte, fra gli altri, l’arciprete della cattedrale Nicola Gaglio e il direttore della biblioteca Torres dell’arcidiocesi, Giuseppe Ruggirello che hanno portato il loro contributo ricordando alcuni personaggi illustri della chiesa monrealese. “Grazie per l'attenzione al nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Letizia Sardisco – e per la promozione di studi di personaggi della nostra città. D’Acquisto e Miceli – ha aggiunto il direttore Ruggirello - sono due figure che hanno segnato un periodo un po' tormentato per Monreale”.

I lavori sono stati conclusi dal primo cittadino che ha dato massima disponibilità a portare avanti iniziative volte a valorizzare i personaggi illustri della storia monrealese”.