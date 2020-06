Azione Cattolica, ecco le nuove cariche diocesane

L’assemblea elettiva si è conclusa sabato scorso

MONREALE, 1 giugno – Si è concluso sabato scorso il percorso assembleare dell’Azione Cattolica diocesana che ha portato, oltre che al rinnovo dei consigli e delle presidenze parrocchiali, all’elezione del nuovo consiglio diocesano e, con esso, alla nomina del nuovo presidente diocesano e alla composizione della presidenza.

Un cammino del tutto inedito, iniziato il 9 febbraio, interrotto dalle misure di contenimento del contagio e prolungato, a livello regionale e nazionale, di addirittura un anno.

“Il valore della responsabilità – afferma una nota – aveva caratterizzato le comuni riflessioni di questo percorso, ma nessuno avrebbe mai immaginato di vivere questa responsabilità in un contesto sociale come quello che l’emergenza sanitaria ci ha restituito: la responsabilità ha assunto così le forme del coraggio e dell’audacia, del ripensarsi e del reinventarsi.

Forti di questa esperienza i consiglieri diocesani si sono ritrovati a Monreale per eleggere la nuova presidenza composta, oltre che dal presidente diocesano e dagli assistenti, dai vicepresidenti responsabili dei settori, dai responsabili dell’ACR, dai segretari del MSAC, dal segretario e dal tesoriere.

Dopo l'apertura dei lavori, sono state ricordate le priorità che l’arcivescovo ha indicato, alla nostra associazione: tra queste i giovani, la famiglia, la carità e la formazione.

Dopo un breve momento di confronto tra le equipe di settore, il consiglio ha eletto per acclamazione Davide Serughetti e Maria Brancato vicepresidenti per il Settore Adulti, Gaspare Centineo e Giulia Russo vicepresidenti per il Settore Giovani, Giovanni Siracusa responsabile dell’ACR e Federica Caruso sua vice. Svolgerà, invece, le funzioni di segretario diocesano, Luca Faraone.

Della Presidenza diocesana fanno anche parte i segretari del MSAC eletti nell’ultimo congresso di Febbraio, Manuel Mendola e Benedetta Costa e Don Giuseppe Ruggirello, Don Antonio Chimenti e Don Davide Rasa assistenti spirituali rispettivamente degli adulti, dei giovani e dei ragazzi.

Alla nuova presidenza diocesana – conclude la nota – auguriamo di conservare sempre la vera gioia che scaturisce dal servizio al Signore e alla Chiesa.

E lo vogliamo fare utilizzando le parole che il Presidente Mattarella ha rivolto all'Azione Cattolica durante il ricordo di Vittorio Bachelet, nel 40° anniversario della morte, per mano terroristica: “Vivete il vostro impegno, come responsabilità e come Esempio...!“