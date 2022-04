Ufficiale: don Gualtiero Isacchi è il nuovo vescovo di Monreale

Lo ha comunicato oggi monsignor Michele Pennisi che lascia per sopraggiunti limiti di età

MONREALE, 28 aprile – Lo avevamo dato come il “candidato” più autorevole e la conferma è arrivata: don Gualtiero Isacchi, proveniente dalla diocesi di Albano Laziale, provincia di Roma, sarà il nuovo vescovo di Monreale.

Lo ha ufficializzato oggi, monsignor Michele Pennisi, titolare della diocesi monrealese dall’aprile del 2013, in forma solenne a palazzo arcivescovile, dove ha letto alla presenza di numerose autorità, la lettera di nomina di Papa Francesco.

Don Gualtiero Isacchi è nato a Lecco, in Lombardia il 7 settembre 1970. Proviene, come detto dalla diocesi di albano Laziale, dove è Vicario Episcopale per la pastorale ed economo.

"Avrò bisogno di tempo per conoscere e imparare – sono state queste alcune delle parole della lunga lettera inviata dal nuovo vescovo, letta da Pennisi nel corso dell’adunanza – intendo farlo ponendomi in ascolto dell'intera comunità. So di venire in una chiesa bella, il cui luogo - considerato il tempio più bello del mondo - non è che riflesso. La vera bellezza di Monreale non è quella che proviene dalle tessere di mosaico, ma quella trasmessa dagli uomini e dalle donne che si lasciano trasformare dal Vangelo. Nell'attesa di incontrarvi, rendo grazie per voi incontrandovi nelle mie preghiere e mi affido alla vostra preghiera" Monsignor Pennisi rimarrà amministratore pastorale, nell'attesa che il nuovo vescovo possa insediarsi.

"Accogliamo monsignor Isacchi con grande gioia e gratitudine – ha detto Pennisi – Oggi è un giorno di grande festa, perché continua la successione apostolica della nostra diocesi. Appena possibile farò conoscere le date e la modalità della sua ordinazione episcopale. Probabilmente a partire dalla seconda metà di luglio".