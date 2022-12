Margherita Diomira Crispi dichiarata ''Venerabile''

Momento storico per la Chiesa di Monreale: fondò la Congregazione delle Suore Oblate del Divino Amore

MONREALE, 18 dicembre – Durante l’Udienza concessa al Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Margherita Crispi (al secolo Diomira Ludovica Romana), fondatrice della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore; nata il 19 novembre 1879 a Partinico e morta il 18 giugno 1974 a Roma.

Il lieto evento, storico per la Chiesa di Monreale, giunge nell’anno giubilare in occasione del centenario di fondazione della Congregazione la cui istituzione fu decretata dal vescovo di Monreale, il beato Antonio Augusto Intreccialagli il 17 gennaio 1923.

Nel 1886, a soli sei anni, Margherita Diomira Crispi perse il padre e si trasferì a Roma per gli studi, nel Collegio della Divina Provvidenza. A diciotto anni iniziò la vita religiosa, decidendo di entrare, nel 1901, nella Congregazione delle “Figlie della Croce” in Francia. Il 2 settembre dell’anno successivo fece la sua professione di fede. Dopo intensi anni di vita religiosa sentì la chiamata a fondare un nuovo Istituto religioso.

L’Ordine fondato da madre Margherita Diomira Crispi fu proprio in Sicilia grazie al sostegno dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Intreccialagli. Per decreto, infatti, madre Margherita, e altre due novizie, Adele De Simone e Rosaria Di Cristina, ottennero l'abito religioso. Nacque così la nuova Congregazione con il nome di "Società delle Suore Oblate del Divino Amore". In seguito furono create le prime Case in Sicilia, oltre a quella madre di Monreale, anche ad Alcamo, Mazara del Vallo, Valderice e Partinico.

Nel 1927 si costituì la prima casa di Roma, dove nel 1935 si trasferì la sede della Casa Generalizia, a Prima Porta, fino al 1963. In seguito la sede Generalizia fu trasferita in via Marruvio, dove si trova ancora oggi. L’azione evangelizzatrice della Congregazione è oggi presente in tutto il mondo e oltre che in Italia ha istituti in America del Nord, in Centro America e nel Sud America.