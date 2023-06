Arcidiocesi, Don Ferdinando Toia nuovo vicario generale

Succede a monsignor Antonino Dolce

MONREALE, 15 giugno – Questa mattina durante l'assemblea di ritiro del clero l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha annunciato la nomina di don Ferdinando Toia quale nuovo vicario generale dell'arcidiocesi.

Ordinato sacerdote nel 1999, don Ferdinando è stato dal 2014 direttore della Caritas diocesana ed è anche alla guida del centro "Maria Immacolata" di Poggio San Francesco.

Inoltre l’arcivescovo Gualtiero Isacchi ha nominato Don Luca Leone, delegato per la Pastorale; Don Giuseppe Salamone, delegato per il Clero e la formazione; Don Pietro Macaluso, delegato per i Laici; Don Giuseppe Spera, nuovo direttore della Caritas diocesana.