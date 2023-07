Arcidiocesi, ecco le nuove nomine dell'arcivescovo Gualtiero Isacchi

Don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, guiderà anche la Collegiata, passata sotto la guida del parroco della cattedrale. Suo vice sarà don Luca Leone

MONREALE, 31 luglio - Nuove nomine oggi per la Chiesa di Monreale, l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, ha dato il via a una serie di avvicendamenti nella guida delle varie parrocchie di Monreale a un anno dal suo insediamento.

Prendendo atto di alcune rinunce e dimissioni, gli avvicendamenti entreranno in vigore entro il mese di settembre 2023. L'Arcivescovo ha stabilito il trasferimento di Don Luca Leone dall'ufficio di parroco della parrocchia San Leoluca in Corleone a quello di vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria Nuova in Monreale. Don Antonio Caruso si sposterà invece dall'ufficio di parroco della parrocchia Sant'Antonio di Padova in Camporeale, a quello di collaboratore parrocchiale della parrocchia Maria SS. Immacolata in San Cipirello.

L'Arcivescovo ha nominato, inoltre, parroco della parrocchia Sant'Antonio di Padova in Camporeale Don Santino Taormina, mentre parroco delle parrocchie Maria SS. Addolorata in Molara e San Gioacchino in Villa Maio sarà don Giovanni Vitale. Volendo sostenere l'azione missionaria avviata nell'unità pastorale "Piano Maglio - Villaciambra", l'Arcivescovo ha trasferito la comunità religiosa delle Cinque Pietre nella parrocchia San Giuseppe in Piano Maglio, nominando padre Giovanni Bonfante vicario parrocchiale dell'unità pastorale delle parrocchie San Giuseppe in Piano Maglio e Maria SS. del Rosario in Villaciambra.

Don Giuseppe Ruggirello da oggi è nominato amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Caterina da Siena di Partinico. Alla direzione dell'ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni andrà Don Gaetano Gulotta, unificando tale ufficio con il Servizio diocesano di Pastorale giovanile. Dovendo provvedere alla definizione di una nuova équipe educativa del Seminario Arcivescovile, Don Francesco Di Maggio sarà il nuovo rettore, Don Savino D'Araio vicerettore e Don Francesco Giannola, padre spirituale. Parroco della chiesa SS. Salvatore in Roccamena sarà Don

Carmelo Migliore, mentre direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano il sarà don Andrea Palmeri.

L'Arcivescovo, avendo accolto la rinuncia a rettore del santuario del SS. Crocifisso in Monreale di don Sebastiano Gaglio, ha stabilito che la cura pastorale del Santuario passi al parroco pro tempore della parrocchia di Santa Maria Nuova in Monreale, al cui territorio esso appartiene, ovvero sotto la direzione di don Nicola Gaglio. Allo stesso modo resa vacante la rettoria del Santuario Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci,

l'Arcivescovo ha stabilito che la cura pastorale dello stesso passi all'amministratore parrocchiale pro tempore della Parrocchia Santi Vito e Francesco in Monreale, al cui territorio esso appartiene. In quest’ottica viene dunque ridefinita la gestione dei santuari che passano sotto il governo delle parrocchie di riferimento in un’ottica comunitaria.