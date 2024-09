Da Pamplona a Monreale per ricordare la regina Margherita di Navarra

Il coro delle cattedrale di Pamplona ieri in città nel ricordo della madre di Guglielmo II

MONREALE, 29 settembre – Il coro della cattedrale di Pamplona, capoluogo della comunità autonoma della Navarra nel nord della Spagna, ieri sera ha fatto tappa a Monreale per ricordare Margherita di Navarra, regina di Sicilia, madre di re Guglielmo II, fondatore della cattedrale di Monreale.

Margherita, principessa di Navarra, infatti, nel 1146 dopo l’accordo matrimoniale tra la Navarra e la Sicilia sposò Guglielmo d’Altavilla, principe di Capua e duca di Napoli, figlio di Ruggero II, re di Sicilia. Le nozze furono celebrate tra il 1149, quando Guglielmo fu investito duca di Puglia, e il 1151, anno in cui divenne coreggente. Alla morte di Ruggero II, Guglielmo I fu incoronato re di Sicilia e Margherita divenne regina di Sicilia. La coppia regale ebbe quattro figli: Ruggero, duca di Puglia, Roberto, principe di Capua, Guglielmo ed Enrico.

Dopo la morte del marito e l’incoronazione del figlio Guglielmo II, Margherita dovette reggere per un quinquennio il regno. Durante il quinquennio di reggenza Margherita dovette giostrarsi e difendersi per evitare che il Consiglio di reggenza la esautorasse e i grandi feudatari si rendessero autonomi, approfittando della minorità di Guglielmo II, che nel dicembre 1171, divenuto maggiorenne, iniziò a regnare da solo.

Ieri, sotto la direzione del maestro Riccardo Zoco, il coro della cappella musicale della cattedrale di Pamplona ha accompagnato con il suo canto la celebrazione liturgica presieduta da don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, concelebrata da don Pasquale La Milia.

Al termine della solenne messa il coro si è recato nel transetto sinistro del duomo di Monreale, dove dinanzi alla tomba monumentale della regina Margherita di Navarra, ha intonato il canto “Ne recorderis” secondo l’arrangiamento del maestro emerito del coro, Aurelio Sagaseta, in memoria di questa importante figura storica di monarca che lega la Sicilia alla Spagna.