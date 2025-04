Si è svolta in cattedrale la tradizionale messa crismale del giovedì Santo

Isacchi: “Percorriamo la via della cura delle relazioni per promuovere pratiche concrete per una Chiesa sinodale in cammino”

MONREALE, 17 aprile – E’ stata celebrata stamattina in cattedrale, così come avviene ogni anno in occasione del Giovedì Santo, la messa crismale, quella in cui sono benedetti gli oli santi che poi vengono distribuiti alle varie chiese della diocesi, per amministrare i sacramenti durante dell’anno.

La messa, alla presenza del clero diocesano, è stata presieduta dall’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi.

“Occorre riconoscersi nell’oggi - ha affermato monsignor Isacchi - come Chiesa convocata in questa santa messa crismale, per noi si compie oggi la volontà di Dio. È lui il nostro maestro, il Signore: nella vita spirituale e comunitaria sono necessarie impalcature in grado di sostenere la nostra vita di fede, ma queste vanno poi smontate perché è il Signore la nostra unica e vera luce. Anche gli apostoli ebbero difficoltà a seguire Gesù nella via della Croce perché alcune sovrastrutture impedivano loro di riconoscere come vulnerabile il figlio di Dio”.

Continuando nella sua omelia, l’arcivescovo ha così affermato: “Anche noi oggi siamo chiamati a smontare quelle impalcature che impediscono al volto di Cristo di risplendere nella nostra Chiesa locale. Dobbiamo imparare l’arte del destrutturare. Citando il documento finale del sinodo, possiamo affermare che sono le relazioni ad animare la vita della Chiesa, la relazione con Dio e tra di noi. Percorriamo la via della cura della relazione per promuovere strutture e pratiche concrete per vivere una Chiesa sinodale in cammino”.

“Cari sacerdoti - ha concluso l’arcivescovo - rinnoverete oggi le vostre promesse sacerdotali con il Vescovo e siete chiamati a far sì che le vostre parrocchie siano luoghi di effusione dell’amore crismale. Non arrendetevi mai, continuate a percorrere questa strada anche quando si fa deserto e rinnovate il vostro slancio di carità. Fratelli e sorelle pregate per i vostri sacerdoti, siate corresponsabili della missione che Cristo ha affidato a voi con il battesimo”.

Si è svolta poi la tradizionale benedizione degli oli per gli ammalati, i catecumeni e per il Crisma. Sono stati altresì annunciati in questa celebre solennità due importanti appuntamenti diocesani: l’ammissione agli ordini sacri di Vito Gallina il prossimo 26 aprile in cattedrale e l’ordinazione diaconale di Gaspare Borsellino, che si terrà il prossimo 29 giugno a Corleone.