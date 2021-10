Confraternita del SS.Crocifisso, don Ferdinando Toia nominato commissario straordinario

Lo ha stabilito l’arcivescovo, Michele Pennisi, dopo le dimissioni del presidente Mirto

MONREALE, 20 ottobre – Sarà governata da una gestione commissariale la confraternita del SS.Crocifisso. Lo ha stabilito l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, che ha individuato, per questo scopo, la figura di don Ferdinando Toia, direttore della Caritas diocesana.

Il provvedimento del presule arriva dopo le dimissioni di Valentino Mirto, presidente della confraternita, che ne ha retto le sorti negli ultimi 20 anni. Il passaggio di consegne sarà perfezionato nei prossimi giorni.

Mirto, il cui mandato scadeva quest’anno e non era più prorogabile, ha rassegnato in anticipo le sue dimissioni. Nel corso di questi anni la confraternita ha svolto un ruolo di primo piano nella vita sociale e culturale della cittadina, rendendosi protagonista di numerose iniziative, non soltanto nel periodo della festa del SS.Crocifisso. “Ringrazio tutti i confrati – afferma Mirto – per l’impegno e la fede che hanno mostrato nel corso del mio mandato e per la collaborazione prestata a vantaggio delle tante iniziative che la confraternita ha realizzato”.