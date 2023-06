San Martino delle Scale si prepara al Corpus Domini con un'infiorata

L’iniziativa organizzata anche in collaborazione con i comitati "Figli di San Benedetto", "San Martino delle Scale" e il "Mantello"

MONREALE, 11 giugno – L'ingresso dell'abbazia di San Martino delle Scale si colora per il Corpus Domini. Per la prima volta nella borgata montana è stata realizzata la tradizionale infiorata, organizzata dalla parrocchia in collaborazione con i comitati "Figli di San Benedetto", "San Martino delle Scale" e il "Mantello".

L'evento ha coinvolto anziani, adulti e bambini, impegnati nella realizzazione del tappeto floreale a tema sacro di tre metri per otto. L'opera raffigura l'ostensorio e la medaglia di San Benedetto patrono di San Martino delle Scale.

"L'idea nasce dagli abitanti della borgata - spiega padre Riccardo Tumminello - e sia io che il parroco abbiamo sposato. Da tempo a San Martino c'è uno spirito di collaborazione, sono diverse le iniziative organizzate dai residenti".

La solennità del Corpus Domini (“Corpo del Signore”) è una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena.

L'Infiorata oltre a essere un evento legato alla solennità del Corpus Domini è anche un momento di aggregazione.