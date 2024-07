Partecipata domenica la processione della Madonna del Carmine

Sempre nutrito il seguito dei fedeli, nonostante la giornata di caldo torrido. LE FOTO

MONREALE, 16 luglio – Anche quest’anno, come ormai avviene da un po’ di tempo, Monreale ha reso omaggio alla “Madonna del Carmine”, con una processione che si è tenuta domenica pomeriggio, per le vie del quartiere.

Nonostante il gran caldo e la non ancora ultimata riqualificazione delle strade del rione omonimo, dopo la Messa solenne delle ore 18, celebrata nella chiesa di San Giuseppe a piazzetta Vaglica, il simulacro della Vergine è stato portato in giro, accompagnato da un sempre numeroso seguito di fedeli.

Il comitato organizzatore aveva già predisposto un programma di iniziative che, appunto, nella processione e nei successivi giochi pirotecnici vedeva il momento clou.

Alla processione hanno preso parte, come di consueto, l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Alberto Arcidiacono e del suo vice, Riccardo Oddo, l’Arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante della stazione di Monreale, luogotenente, Antonio La Rocca e la confraternita del Santissimo Crocifisso, presente con il commissario Pietro Maranzano e con il responsabile del settore giovani, Giuseppe Messina.