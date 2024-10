Altofonte si mobilita per impugnare l'assegnazione della gestione dell'acqua all'Amap

Costituito il comitato cittadino. Al via pure una raccolta di firme

ALTOFONTE, 12 ottobre – E’ stato costituito ad Altofonte il comitato per sostenere l'impugnazione della sentenza del Tar Sicilia che di fatto ha assegnato la gestione dell'acqua del Comune di Altofonte all'Amap spa.

Una costituzione “ad adiuvandum”, con Pino Castellese presidente del comitato, la cui sede dè in piazza Falcone e Borsellino, 29. I promotori i invitano tutti cittadini, associazioni, gruppi politici alla mobilitazione per rafforzare e far valere quello che dichiarano essere “un nostro diritto sacrosanto, la difesa della nostra sorgente, la nostra acqua così come hanno fatto nel passato i nostri avi”.

Fra le varie iniziative intraprese una raccolta popolare di firme che avviene in piazza Falcone e Borsellino 29, alla quale possono aderire maggiorenni residenti ad Altofonte che dovranno presentarsi per firmare muniti di carta d'identità. Nei prossimi giorni verranno distribuiti nei locali pubblici moduli da firmare. Altre iniziative, fra le quali un’assemblea cittadina, verranno comunicate tempestivamente.