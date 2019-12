Stasera a Monreale il primo Feel Rouge Awards

Riconoscimenti a sportivi, giornalisti, imprenditori, cantanti, attori e mondo del volontariato

MONREALE, 20 dicembre – Tutto pronto a Monreale per la prima edizione dei Feel Rouge Tv Awards 2019, premio ideato da Carlo Valenti per “promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane”.

Stasera, alle ore 19, sul palco dell’Aula consiliare Biagio Giordano del complesso monumentale Guglielmo II sfileranno dirigenti, atleti, società, attori, cantanti, professionisti e personaggi del mondo del volontariato, tutti uniti da un comune denominatore, e cioè l’amore e l’impegno per la propria terra.

Saranno 19 i premiati e 5 i riconoscimenti “Speciali”. I premia saranno consegnati a: Country Time Club (per avere riportato a Palermo gli Internazionali WTA di Tennis); Telimar (per la promozione in serie A1 di pallanuoto maschile); Polisportiva Calcio Sicilia (qualificata alle final six giovanili negli ultimi cinque anni); Green Basket (per avere creato un network con 16 società del settore giovanile); alla SSD Palermo Calcio Femminile; Tornei Giovanili di Sicilia; Tecnonaval team canoa; Sergio Davì (per la traversata in gommone Palermo-New York); Associazione Spia per il progetto Spia Camp; Luigi Perollo; Andrea Perniciaro e Palermotoday; La Tr3 di Marsala; Giovanni Nanfa; FIJLKAM (per i Campionati Assoluti Italiani Ju Jitsu di Catania); Giglio.com; Edoardo Chifari; Giorgia Butera, Comune di Cinisi (record di visualizzazione in diretta streaming durante il Carnevale) e Daria Biancardi (vincitrice della XII edizione di New York Canta).

I riconoscimenti speciali andranno alla memoria a Marcello Clausi, alla famiglia Ruvolo (per il costante impegno nella prevenzione degli incidenti stradali dei giovani), ai giornalisti Roberto Gueli e Nino Randazzo, a Piero Caccamo ed a Wisser Cafè.

E’ un premio a chi è riuscito ad emergere nonostante le mille difficoltà della nostra terra – ha detto Carlo Valenti che presenterà la serata insieme a Monia Arizzi – i premi sono tanti perché, nonostante tutto, sono tante le persone che si impegnano quotidianamente in tutti i campi. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ed al Presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia per avere creduto in questo premio”.

Il Feel Rouge Tv Awards 2019 sarà trasmesso oggi in diretta streaming dalle ore 19 su www.feelrouge.tv e sulla pagina facebook di Feel Rouge Tv.