Verso il giorno della memoria: domani la presentazione di ''Nata ad Auschwitz'' di Elita Romano

L'evento prenderà avvio alle 10.15 nella palestra dell'Istituto Basile

MONREALE, 23 gennaio – Una settimana intensissima, di preparazione al ricordo del ''giorno della memoria'', che continuerà anche anche domani con la presentazione del romanzo di Elita Romano "Nata ad Auschwitz" a partire dalle ore 10.15 nei locali della palestra del plesso Basile.

Un evento che, sebbene sia stato appositamente organizzato per gli studenti del liceo, non preclude la presenta di quanti vorranno condividere insieme all'autrice un momento di suggestivo ricordo di quella terribile e disumana pagina di storia che tutto merita, tranne che il silenzio.

Raccontando una storia non biografica, ma verosimile, l'autrice riesce a scavare nel passato, in quello stesso passato di terrore, paura, incertezza e infine orrore della morte che accomunò più di sei milioni di ebrei, rendendoli poco più che semplici esseri (e non più persone) in balia della furia di un uomo totalmente inebriato dai regimi totalitari.