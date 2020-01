Asca, domani concerto per archi dei maestri Filippo e Davide Cutrona

Appuntamento nella sede di via Taormina a partire dalle ore 17

MONREALE, 25 gennaio – Si terrà domani pomeriggio,a partire dalle ore 17, nei locali dell’Asca, in via Taormina, 6 a Monreale, il concerto dell’ensemble per archi tenuto dai maestri Filippo e Davide Cutrona. Ne dà notizia il presidente del sodalizio, Nino Terzo.

L’evento, per il quale lo stesso presidente auspica una massiccia partecipazione di iscritti e simpatizzanti, rientra fra le attività culturali e ricreative condotte dall’Associazione Socio Culturale degli Anziani, che, lo ricordiamo, da anni è protagonista della vita culturale cittadina della terza età e non solo.