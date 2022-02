''Diamoci una mano'', la manifestazione a sostegno delle donne affette da sclerosi multipla

Dall'Aism una raccolta fondi per la ricerca contro la malattia in occasione della festa della donna: "Entro fine febbraio, prenota anche tu un bis di erbe aromatiche". I CONTATTI

MONREALE, 14 febbraio – E' appena iniziata la raccolta fondi promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) a sostegno della ricerca scientifica di una cura contro la malattia neurodegenerativa. In occasione della Giornata internazionale della donna, attraverso un piccolo contributo, entro fine febbraio, potrete ricevere in cambio un bis di erbe aromatiche.

L'iniziativa prevede, nei giorni 5, 6 e 8 marzo, la manifestazione "Diamoci una mano" che, verosimilmente, insieme alle tantissime piazze italiane, dovrebbe raggiungere anche la cittadina normanna. In queste ore, fra l'altro, l'Aism sta avviando una vera e propria macchina organizzativa attraverso il coinvolgimento di associazioni e consulte cittadine, al fine di abbracciare quanti più cittadini possibili mediante una campagna di sensibilizzazione relativa all'importanza della ricerca contro la sclerosi multipla che, secondo gli studi, colpisce prevalentemente le donne con un rapporto 2 a 3 rispetto all'altro sesso. Tuttavia, con un minimo contributo di 10 euro, avrete la possibilità di sostenere la raccolta fondi e di scegliere il vostro bis di erbe aromatiche a disposizione. Per ricevere ulteriori informazioni o per prenotare le vostre piante sarà sufficiente contattare lo 0916912030 oppure il 3312848117.