Aggregazione 2.0, al via il corso sul programma ''Crescere in Digitale''

Aggregazione 2.0, al via il corso sul programma ''Crescere in Digitale''

Appuntamento domani e giovedì alle 15,30

MONREALE, 2 marzo – Prosegue il progetto “Aggregazione 2.0” promosso dall’Associazione “Giovane Futuro” insieme alla cooperativa Nido D'argento e finanziato dall'assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali della Regione siciliana.

Appuntamento domani martedì 3 marzo e giovedì 5mMarzo presso il CAEP (centro aggregativo e polifunzionale) di Monreale e in video conferenza nei CAEP di Bisacquino e Chiusa Sclafani a partire dalle ore 15:30. Argomento dei due giorni il corso “Crescere in Digitale”, un corso online rivolto ai giovani dai 16 ai 29 anni che ha tra gli obiettivi l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro tramite tirocini retribuiti con 500 euro al mese per 6 mesi.

Una misura inserita nel programma "Garanzia Giovani" che negli ultimi due anni ha permesso a molti giovani di svolgere tirocini anche in aziende del nostro territorio.

Si ricorda che tutti i giovani che non hanno ancora aderito al progetto, possono partecipare a questo e ai prossimi appuntamenti inviando una mail a ass.giovanefuturo@gmail.com. La partecipazione al progetto "Aggregazione 2.0" è totalmente gratuita.

Articoli correlati Giovani e lavoro, un incontro domani pomeriggio a Villa Savoia