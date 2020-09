Che anno scolastico sarà? Se ne discuterà oggi pomeriggio a #Parliamone

Appuntamento alle ore 18 sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 16 settembre – Come sarà l’inizio dell’anno scolastico? Come avverrà l’ingresso scaglionato nelle scuole monrealesi? Quali saranno le prescrizioni cui dovranno attenersi docenti, studenti e personale Ata per garantire il massimo della sicurezza?

Saranno questi i principali argomenti di cui si parlerà oggi pomeriggio in diretta, a partire dalle ore 18, nel corso del format di Monreale News “Parliamone” che, dopo diverse puntate “on line” realizzate durante il periodo del lockdown, andrà in onda per la prima volta “in presenza” sulla pagina facebook del nostro quotidiano.

Ospiti della trasmissione sarano due dirigenti scolastiche di altrettanti istituti cittadini: Patrizia Roccamatisi, guida della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo e Francesca Giammona, dirigente scolastica della “Morvillo” di Monreale.

Con loro affronteremo questa importante tematica che interessa centinaia di famiglie monrealesi, i cui figli si apprestano a far ritorno in classe il prossimo 24 settembre.

Appuntamento quindi con #Parliamone a partire dalle ore 18 sulla pagina facebook di Monreale News.