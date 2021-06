Campagna vaccinale, da 2 al 4 luglio nuovo appuntamento al complesso di San Gaetano

Da oggi è possibile effettuare la prenotazione

MONREALE, 23 giugno – Da oggi pomeriggio ci si potra’ prenotare per effettuare i richiami dei vaccini somministrati il 28, il 29 e il 30 maggio e per le nuove vaccinazioni. E’ stata resa piu’ agevole alle esigenze dei cittadini la procedura per la prenotazione del vaccino alla IV campagna vaccinale organizzata dal Comune di Monreale e ASP di Palermo.

Il centro vaccinale situato nella chiesa di San Gaetano opererà da venerdi’ 2 luglio alle 14 a Domenica 4 alle ore 18. Le prenotazioni potranno essere effettuate da oggi, mercoledì 23 giugno, fino le ore 24:00 di domenica 27 giugno solo ed esclusivamente compilando il format che è stato inserito nella pagina del sito del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it. Si precisa che ogni altro metodo di prenotazione non sarà preso in considerazione.