Settimana di Musica Sacra: non solo duomo, la rassegna anche in altre chiese e nelle scuole

Importanti eventi negli istituti comprensivi cittadini

MONREALE, 20 ottobre – Oltre il Duomo, faranno da cornice ai concerti della settimana internazionale di Musica Sacra, anche altre bellezze architettoniche di Monreale.

Chiese Sacro Cuore (22-25 ottobre), San Castrense (26 ottobre), San Giuseppe (24 ottobre), Collegiata (24 ottobre), Santissima Trinità al Collegio di Maria (23 ottobre), Abbazia San Martino delle Scale (22 ottobre) e Cappella del Seminario Torres (23 ottobre), sono i siti della città che ospiteranno i tanti concerti.

È una delle novità della 63ª edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in sinergia con il Comune e l’Arcidiocesi, e con il supporto della Regione Siciliana.

La manifestazione, in calendario da ieri fino al 26 ottobre, si trasforma per la prima volta in un'intensa kermesse che dal Duomo s'irradia in vari siti della città normanna, per abbracciare e aggregare visitatori e residenti con un'offerta di oltre 20 eventi.

La musica sacra, la prossima settimana entrerà anche nelle scuole. Lunedì 25 ottobre nell'auditorium della scuola Morvillo, per gli studenti dell'istituto comprensivo omonimo, si svolgerà il concerto "Accordatura o scordatura?" del violincellista Enrico Corli. Nella stessa giornata nell'auditorium della scuola Veneziano, per gli studenti dell'istituto comprensivo della "Veneziano-Novelli", il concerto "Bach, padre e figlio" e si esibirà il Zyc Quartet. Martedì 26 ottobre nell'auditorium la scuola "Margherita di Navarra" ospiterà il quintetto Almeyda con "Exultare, jubilate!"

Un'altra chicca della manifestazione sono gli eventi collaterali "Note di gusto. Incontri con la musica sacra". Una rassegna di musica che si svolgerà alle 19.30, tre appuntamenti che precederanno l'inizio dei concerti in programma. Per stasera (20 ottobre) previsto nell'abbazia di Santa Maria Nuova, il 22 ottobre nel Chiostro dei Benedettini di San Martino delle Scale e l'ultimo incontro sarà il 23 ottobre nel portico del Collegio di Maria. Un'occasione per entrare nel mood dei concerti, insieme ai relatori Gianna Fratta e Dario Oliveri. In più si potranno degustare i vini del Consorzio Doc Monreale, eccellenze del territorio.