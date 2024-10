Musica sacra, da stasera a sabato gli ultimi tre appuntamenti

Buona l’affluenza del pubblico, con oltre 300 spettatori a serata

MONREALE, 17 ottobre – Ultimi tre appuntamenti al Duomo di Monreale per la 66a edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (…)

(…) in collaborazione con il Teatro Massimo e il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, con il sostegno della Regione Siciliana – assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

Una rassegna che sta facendo segnare altissime presenze di pubblico (oltre 300 spettatori a concerto) e un gradimento particolare per le scelte del programma – preparato da Dario Oliveri – che propone un’indagine del repertorio sacro soprattutto attraverso la voce, altissima forma di preghiera attraverso la musica.

Stasera è in cartellone un concerto in collaborazione con il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo: programma interamente dedicato a concerti di Antonio Vivaldi “il prete rosso” affidato all’Ensemble di Musica Antica (Nicholas Robinson, Rossella Croce violini - Giorgio Chinnici viola - Alessandro Palmeri, Daniele Lorefice violoncelli - Marco Lo Cicero contrabbasso - Alessandro Nasello fagotto) dell’istituzione cittadina diretto da Ignazio Maria Schifani (maestro al clavicembalo).

Assolutamente da non mancare il concerto di domani serae (Duomo di Monreale, ore 21) con uno degli ensemble vocali più rilevanti per il repertorio sacro e antico in generale, The Tallis Scholars, guidati sin dalla fondazione nel 1973 da Peter Phillips. Il programma, intitolato “Musiche per la Cappella Sistina”, comprende pagine di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cristóbal de Morales, Costanzo Festa, Elzéar Genet, detto il Carpentrasso, Gregorio Allegri e Josquin des Prez.

Così come per il concerto inaugurale, quello di chiusura, sabato 19 ottobre (Duomo di Monreale, ore 21), è affidato all’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta per l’occasione da Emanuele Andrizzi con il famoso violinista Domenico Nordio che propongono “Riflessi del sacro nel XX secolo” con pagine di Franco Mannino (Adagio per archi op. 572 bis nel 100° anniversario della nascita del compositore palermitano), Ottonino Respighi (Concerto gregoriano per violino e orchestra P. 135) e Arthur Honegger (Sinfonia n. 3 “Liturgica”).