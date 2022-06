Lunedì 27 cerimonia commemorativa della strage di Ustica

In quella circostanza persero la vita Antonella e Giovanni Pinocchio. Appuntamento alle 10,30

MONREALE, 23 giugno – Anche quest’anno, a cura dell’associazione Liberi di Lavorare, presieduta da Biagio Cigno, si terrà nella giornata di lunedì 27 giugno alle ore 10,30, in piazza Inghilleri una cerimonia commemorativa con l’apposizione di un mazzo di fiori in ricordo della strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980, nella quale perirono i due monrealesi, Giovanni ed Antonella Pinocchio.

Alla manifestazione hanno aderito l’osservatorio Sviluppo e Legalità “Giuseppe La Franca” presieduto da Claudio Burgio, l’associazione culturale Venero presieduta da Giuseppe Magnolia e l’Auser di Monreale Circolo Biagio Giordano presieduta da Luigi mazzola.

Da anni Liberi di Lavorare si fa carico di questa manifestazione, perché, come si legge in una nota, ritiene importante fare memoria per un triste avvenimento tutt’ora insoluto.

L’Amministrazione comunale nel 2005 in quella piazza pose una scultura a ricordo. Alla manifestazione quest’anno non potranno partecipare i familiari in quanto presenti ad una analoga cerimonia che si terrà a Bologna. L’amministrazione tutta è stata invitata, anche se, afferma ancora la nota, lo scorso anno è stata assente.