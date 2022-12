Monreale, una targa in ceramica per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Sarà installata venerdì 9 alle ore 10 in via Salita Caputo

MONREALE, 5 dicembre – In occasione del 30° anniversario della morte dell’attore comico Franco Franchi, il comune di Monreale in collaborazione con l'associazione “Monreale Commercio”, venerdì 9 dicembre alle ore 10 installerà nella via “Salita Caputo” un pannello in ceramica realizzato da "Le ceramiche di Bisanzio".

L’opera è dedicata alla coppia di attori palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia protagonisti di una lunga carriera professionale piena di successi per i quali recentemente è stato emesso da Poste italiane un francobollo. Alla manifestazione interverranno l'assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, i figli di Franco Franchi Maria Letizia e Massimo Benenato, il cultore della coppia siciliana Giuseppe Li Causi e autorità civili e militari. Sarà presente una rappresentanza di alunni delle scuole elementari e medie.