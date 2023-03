Tornano le giornate Fai di Primavera: fra i siti da visitare c'è anche Monreale

In programma l'apertura del Fondo Antico del complesso monumentale Guglielmo II

PALERMO, 20 marzo – Tornano nel prossimo weekend (25 e 26 marzo) le giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza promosso dal Fondo Ambiente Italiano e dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Fra i siti interessati ci sarà anche il Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale , che per l'occasione metterà in mostra il Fondo Antico e la Galleria di arte sacra A Palermo 7 aperture straordinarie, compreso il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, oggetto di un importante progetto di riqualificazione dell’area verde con risorse della Delegazione FAI Palermo, e il camminamento superiore. Visite guidate anche in provincia, a cura dei volontari dei Gruppi FAI di Carini, Castelbuono e Isnello.

Per quel che riguarda Monreale, in programma l'apertura straordinaria di alcuni ambienti del complesso - costruito nel XII secolo dal giovane Re normanno Guglielmo II detto “Il Buono” – solitamente non fruibili come il Fondo Librario Antico della Biblioteca Comunale di Monreale, con il suo ricco patrimonio collocato all'interno di pregevoli scaffalature lignee con scanalature dorate che racchiude più della metà dell'intero patrimonio bibliografico (30 mila volumi), l'Aula Consiliare del Comune di Monreale ricavata all'interno di quello che un tempo era l'ex refettorio dei monaci benedettini in cui è stata ricollocata la fontana con statua di S. Benedetto, la sezione “Arte antica” della collezione comunale di tele e dipinti attribuiti a pittori quali Stomer, Fra Felice da Sambuca, i locali dell'ex “Convitto Guglielmo” che oggi ospitano il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea intitolato a Giuseppe Sciortino con una collezione di opere d'arte del ‘900, donate al Comune dalla pittrice Eleonora Nora Posabella (Casorati, Rosai, De Chirico, De Pisis, Guttuso, Morandi).

Orari: sabato 25 e domenica 26 marzo dalle ore 10 alle 13:30 (ultimo ingresso alle 13:00) e dalle ore 14:30 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30)