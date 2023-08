Estate Monrealese, quattro appuntamenti nel weekend

Eventi divisi fra pizza Guglielmo e l'abbazia di San Martino delle Scale

MONREALE, 11 agosto – Ancora un weekend ricco di appuntamenti inseriti nel programma dell'estate monrealese. Tra stasera e domenica sono quattro gli eventi in calendario.

Si comincia stasera, alle ore 21, quando in piazza Guglielmo si terrà il concerto "Dire Action" Tributo ai Dire Straits, a cura dell’associazione In the Spot Light.

Domani due appuntamenti: alle 21, sempre in piazza Guglielmo, ci sarà il concerto "I Pu" della Pooh Official Tribute Band. In contemporanea, sempre alle ore 21, nella splendida cornice della Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale proseguirà il XXXVI Festival Organistico San Martino con il rRecital dell'Organista William. Boenig.

Domenica 13, infine, alle 21 in piazza Guglielmo è prevista la rassegna cinematografica per bambini e famiglie "Cine-Piccoli" Inside out curata dall’associazione “Allunaggio”.Tutte le iniziative sono promosse dall’Assessorato al Turismo del Comune di Monreale.