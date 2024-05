Scuola Margherita di Navarra, alunni a lezione di salvaguardia ambientale

Le attività formative si sono svolte presso l’Abbazia di San Martino in occasione del convegno sulla biodiversità

MONREALE, 29 maggio – L’evento di giorno 27 maggio svoltosi a San Martino delle Scale è stato per gli alunni della scuola Margherita di Navarra un momento formativo di grande importanza.

Accompagnati dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi e dai docenti della scuola gli alunni hanno preso parte all'importante convegno che si è svolto presso l’Abbazia di San Martino delle Scale alla presenza dell'Abate Vittorio Rizzone e di illustri personalità e che ha visto la partecipazione di diversi enti: Regione Siciliana, Cesi, Fondazione Dusmet e diversi Ordini professionali.

L’evento ha avuto come obiettivo non solo la riflessione, ma anche la propositività sui temi ambientali ed è stato strutturato in due fasi: una di natura divulgativa e di sensibilizzazione, rivolta in particolare agli alunni della scuola primaria e secondaria, l’altra fase più operativa di natura tecnica con approfondimenti sul tema della Biodiversità e con la presentazione del protocollo tra Regione Siciliana – CESI – Fondazione DUSMET – Ordini Professionali per la gestione razionale delle aree montane e forestali.

Si è svolta, infine, una cerimonia di messa a dimora della talea ”Figlia dell’albero di Falcone” simbolo di legalità e libertà. La presenza dell’Albero di Falcone a San Martino delle Scale, grazie agli alunni della scuola Margherita di Navarra di Monreale, concorrerà a sensibilizzare la comunità sul tema dell’impegno sociale, ma anche sull’importanza della salvaguardia ambientale, all’educazione, alla legalità ambientale.