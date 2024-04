Santissimo Crocifisso, stasera spettacolo de ''I Quaranta che ballano 90''

Il via alle 22,30 in piazza Guglielmo. Ci sarà pure il pre show "Cuore Matto tutta Musica italiana"

MONREALE, 30 aprile – C’è grandissima attesa per lo spettacolo di stasera a piazza Guglielmo, dove stasera si esibirà un gruppo che è ormai un’icona dell’intrattenimento musicale siciliano, “I Quaranta che ballano 90”, alla loro quarta apparizione nella cittadina normanna.

Quello che può essere definito ormai come il format ufficiale Anni 90 della Sicilia torna stasera in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso.

Dopo le tre serate spettacolari precedenti, I Quaranta che ballano 90 ancora una volta promettono di stupire con il loro spettacolo.

Lo start previsto alle 22,30 con un pre show denominato Cuore Matto tutta Musica italiana accompagnato dalla JJ Daddy Band e supportato dalla voce di uno dei vocalist più bravi della Sicilia Fabio T The Voice, In consolle ci sarà il super DJ Giampaolo Nuccio.

Tutto coreografato dalla Cubana Academy e dalle ragazze di Time To Show. Ma non finisce qui: lo spettacolo continua con “I Quaranta che Ballano 90” che ospiteranno la regina degli anni 90 Neja con un set live internazionale. Ci sono le premesse quindi per uno spettacolo di altissimo livello. Alle percussioni Alex Durante, ci saranno attrazioni circensi con Giba e Mini' i giochi aerei di Laura Tafi e gli effetti speciali di Leo Pirofantasy. Tutto coordinato dalla direzione artistica di Antonio e Lisa Amato. L’iniziativa è promossa dall’assessorato Turismo e Spettacolo del Comune di Monreale.