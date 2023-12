Domani sera ''I Quaranta che ballano 90'' per un grande ''non c'è due senza tre''

Appuntamento alle 22 circa in piazza Guglielmo

MONREALE, 29 dicembre – Hanno già “spaccato” due volte: a fine aprile, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso ed in una caldissima serata dello scorso luglio. Domani sera sono attesi a Monreale per la terza volta, per un grande “non c'è due senza tre”.

È in programma, per domani sera, in fatti, il terzo appuntamento monrealese con “I Quaranta che ballano 90”, il gruppo che spopola, ormai, da qualche anno e che riempie le piazze e le discoteche di Palermo e provincia, ma non solo.

Il dance show avrà luogo a partire dalle 22 circa in piazza Guglielmo II. L’iniziativa è promossa dal Comune di Monreale nell’ambito delle manifestazioni natalizie. Una grande festa per gli amanti della musica anni '70/ '80/'90 . Le spettacolo sarà affiancato da quello altrettanto coinvolgente del Circo Nero, con numeri di grande emozione e fuochi d'artificio.

I Quaranta che Ballano 90, durante lo show, con dei momenti musicali "emozionali" comunicano e sensibilizzano il pubblico con messaggi avvolgenti che riguardano temi socioculturali, ispirando chi ascolta a riflettere sulla connessione umana e, al contempo, offrendo un potente incoraggiamento sul valore della vita.

Dunque lo show unisce la nostalgia di quei momenti speciali che si vivevano nella decade che tanti considerano la più bella di sempre, gli anni '90, con una produzione di un vero spettacolo d'intrattenimento che porta alla gente la magia di quella festa di origine tra amici e, rivolgendosi oggi ad un pubblico più ampio, cerca di alimentare sogni e spensieratezza.

Anche domani sera, quindi, c'è da scommetterci, piazza Guglielmo si trasformerà in una maxi discoteca all'aperto, nella quale il pubblico avrà modo di divertirsi all'insegna della musica, oggi magari un po' vintage, ma certamente sempre accattivante e coinvolgente.

Per l'occasione il comune ha predisposto un servizio navetta dalle 19,30 alle 22,30 con il percorso che parte dal parcheggio Torres piazzale Florio, Circonvallazione, via Aldo Moro, via della Repubblica, Piazza Canale (capolinea) via Venero, Piazzale Candido (fermata).