''I Quaranta che ballano 90'', pandemonio-ter a piazza Guglielmo

Il gruppo palermitano ha “spaccato” per la terza volta nella cittadina normanna. LE FOTO

MONREALE, 31 dicembre – I bookmaker probabilmente non lo avrebbero nemmeno quotato. Il successo della serata di ieri con “I Quaranta che ballano 90” in piazza Guglielmo era una storia già scritta. Nonostante si fosse già alla terza performance monrealese.

Anche questa volta, infatti, il gruppo che spopola a Palermo e provincia, ma non solo (stasera saranno ed Erice per concludere un loro 2023 alla grande) è riuscito a trasformare la piazza in una maxi discoteca all’aperto, dove le note della musica targata anni ’90 l’hanno fatta da padrone.

Ieri sera, tra l’altro, c’erano i bravissimi artisti del “Circo Nero”, che con i loro numeri da focolieri sono riusciti ad impreziosire uno spettacolo collaudato e ancora una volta vincente.

Monreale, per la terza volta consecutiva ha risposto alla grande, dimostrando, con migliaia di presenze sotto il palco, di gradire lo show proposto e sottolineando ancora un volta di volersi lasciare trasportare dal ritmo sfrenato del gruppo. In pratica sono state due ore e mezza di pandemonio organizzato. L’occasione migliore per salutare in allegria il 2023 che ci lascia, seppur con 24 ore di anticipo.

Si è rivelata vincente, pertanto, la scelta dell’amministrazione comunale, che ha deciso per la terza volta nel giro di pochi mesi di affidarsi ad un gruppo, che riempie le piazze dovunque vada e che dimostra di aver trovato la chiave di volta per regalare divertimento senza costi eccessivi.