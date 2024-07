San Martino delle Scale, ecco il programma dei festeggiamenti in onore di San Benedetto

Il clou è in programma domenica prossima con la tradizionale processione

MONREALE, 16 luglio – È festa a San Martino delle Scale: ufficialmente da domenica 7 luglio hanno preso il via i festeggiamenti in onore di San Benedetto, patrono d’Europa e della borgata.

Il comitato, la comunità monastica dell’abbazia, la Pro Loco San Martino con il patrocinio del Comune di Monreale e, grazie all’aiuto di numerosi esercenti, hanno provveduto a stilare un calendario di eventi liturgici e culturali che coinvolgeranno la frazione durante questo periodo.

Giovedì 18 luglio è in programma l’inizio del triduocon i vespri e la celebrazione della Messa, ma il clou sarà nel weekend tra il 19 e il 21 luglio.

19 LUGLIO

Sul sagrato dell’abbazia dalle ore 16 sarà possibile visitare la mostra dell’artigianato a cura dell’associazione CreArt Eventi Aps.

Per i più piccoli ritornano gli storici giochi di San Benedetto: gonfiabili e giochi gratuiti, lunapark, poligono di tiro, mascotte e spettacoli di magia con mago Pallino.

Alle 18,30 triduo con celebrazione dei Vespri e Santa Messa.

Le attrazioni non finiscono, perché alle 22 sull sagrato della chiesa ci sarà l’apertura dei festeggiamenti con i tamburi di Aspra del M° G. La licata e a seguire “Balera sotto le stelle” con il trio diretto dal M° Leo Bartolone.

Mentre in piazza Padre Semeria, sempre alle 22, è in programma lo spettacolo di cabaret con Massimo Spata.

20 LUGLIO

Dalle ore 10 sul sagrato dell’abbazia mostra dell’artigianato a cura dell’associazione CreArt Eventi Aps, lunapark, poligono di tiro, gonfiabili e giochi per bambini.

Alle 16 si terrà la visita guidata che ripercorre la vita di San Benedetto attraverso le opere presenti in monastero. Per partecipare è necessario prenotare al 3473187857 oppure al 3884499899 o scrivere una mail a visiteabbaziasanmartino@gmail.com.

Alle 18,30 triduo con Primi Vespri e S. Messa.

Alle 21 è in calendario l’inaugurazione del XXXVII° Festival Organistico, con un concerto d’organo all’interno della basilica.

Alle 22 sul sagrato dell’abbazia di San Martino delle Scale intrattenimento musicale con “Li Canzunari” folk siciliano.

Ore 21,30 piazza Padre Semeria tributo a "Vasco Rossi" concerto della band "colpa di Alfredo" spettacolo di Ivano Blasco.

21 LUGLIO

Il 21 luglio, la festa patronale per i 132° festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia verrà annunciata con il suono festoso delle campane alle 8.

Alle 9:30 riaprirà la mostra dell’artigianato.

Al termine della Santa Messa delle 10 saranno tradizionalmente benedetti il pane e l’olio.

Ore 11,30 S. Messa.

Ore 18 solenne pontificale presieduto da monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale e vestizione dei nuovi componenti del comitato.

A partire dalle 19,30, la processione del simulacro di San Benedetto da Norcia Accompagnato dall’associazione musicale Guglielmo II di Monreale, dai tamburi di Aspra M° G. La Licata e dalle confraternite delle parrocchie limitrofe.

Al termine della processione si terrà la benedizione con la reliquia del Santo Padre Benedetto.

I festeggiamenti si concluderanno con i giochi pirotecnici alle 21:45 a cura della “Sapienza Eventi”.

Gli organizzatori ringraziano: la Pro Loco San Martino delle Scale nella persona di Mario Montalbano; il presidente dell’associazione CreArt Event nella figura di Cinzia Macaluso; l’amministrazione comunale di Monreale nella persona del sindaco Alberto Arcidiacono; l’abbazia benedettina e il parroco; il comando della Stazione di San Martino delle Scale nella persona del maresciallo Antonio Capaldi e tutte le istituzioni coinvolte. Un sentito ringraziamento al maestro Giovanni Battista Vaglica (direttore artistico del Festival Organistico), a tutti gli amici di San Martino, alle aziende sponsor e a tutti i cittadini che con le loro donazioni hanno permesso di poter riorganizzare questa festa.