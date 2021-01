Beppe Fiorello omaggia Modugno in Rai con la favola della vita

Concorderete, mi auguro all’unanimità, che la Favola più bella del mondo è la nostra vita, unica, irripetibile, stracolma di pathos, sofferenze, malattie, tristezze, gioia, rimpianti, traguardi, partenze, arrivi, sbandate, andate e ritorni, allegria, amore sconfinato e milioni di altri sostantivi ed aggettivi, ma alla fine del film c’è un solo luogo comune che viene categorizzato in un Logo, ovvero Meraviglioso!

Leonardo Sciascia ci lasciò tutti con un palmo di naso, proferendo le sue ultime parole famose: “Ce ne ricorderemo tutti di questo nostro Pianeta Terra!”. Domenico Modugno, il nostro Mimmo Nazionale Insuperabile, scrisse solamente nella più mistica tra le sue canzoni, un solo aggettivo: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare e tu dici non ho niente! Ti sembra niente il sole, la vita, l’amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso l’abbraccio di un amico, la luce del mattino, il viso di un bambino, meraviglioso! La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso.

Mi rendo conto che l’omaggio di Beppe Fiorello su RAI 1 di ieri sera, in memoria di Modugno e del proprio padre, telegrafista presso la Guardia di Finanza, ha un sapore amarissimo in questo momento storico di pandemia mortale, che provoca lutti quotidiani nel mondo intero. Ricordo con tenerezza a tutti i fratelli, sorelle, amici, amiche del nostro piccolo mondo antico, che alla fine ce la faremo, grazie alla nostra fede, alla vera scienza che ci salverà con i vaccini più adeguati al fine d’immunizzarci dalle mutazioni di questo maledetto Covid-19.

Ritornare alla normalità, sarà uscire illesi e distrutti da questa maledetta esperienza, e ricominciare a vivere con una nuova ottica e nuove lenti speciali di ricostruzione e proiezione nel futuro. Mi auguro che nel tempo che verrà, crollino tutte le barriere che ci separano e si affermi nel mondo intero il grande sentimento di fraternità, libertà, uguaglianza ed autentica democrazia, cacciando via le nuove dittature mondiali che serpeggiano unitamente alle lobby economiche, finanziarie, unitamente alla sparutissima minoranza di famiglie che detengono le ricchezze di questo mondo che dovrà ritornare ad essere Meraviglioso.

